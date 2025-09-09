Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale’de sahte rezervasyon dolandırıcılığı: 5 kişi tutuklandı!
Giriş Tarihi: 9.9.2025 17:38

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, oteller adına sahte rezervasyon yapmak suretiyle dolandırıcılık yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi kıskıvrak yakalanırken, 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bilişim sistemleri üzerinden oteller adına sahte rezervasyon yapmak suretiyle dolandırıcılık yapılması üzerine harekete geçildi. Çanakkale Merkez, İstanbul, Edirne, Sivas illerinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda B.M. ,M.D., M.E., M.T., A.A., E.H yakalandı. Dolandırıcılık suçunu gerçekleştiren 6 şüphelinin ikametlerinde yapılan arama ve el koyma işlemlerinin ardından gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. B.M. ,M.D., M.E., M.T., A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken E.H. serbest bırakıldı.

