Çanakkale’de şiddetli yağış nedeniyle yol çöktü! Çok sayıda tekne karaya vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerinin ardından kentte sağanak yağış gün boyu etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle Biga ilçesi Gümüşçay beldesinde bulunan Demirci Dere Köprüsü'nün girişindeki yolda, saat 17.00 sıralarında çökme meydana geldi. Gümüşçay Belediyesi ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alınarak, yol trafiğe kapatıldı. Bölgede belediye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda yol saat 18.30 sıralarında tekrar trafiğe açıldı.

BAZI TEKNELER SU ALARAK ZARAR GÖRDÜ

Öte yandan sağanak yağışın yanında etkili olan fırtına nedeniyle Gelibolu ilçesinde çok sayıda tekne karaya vurdu. Bazı tekneler de su alarak zarar gördü.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör