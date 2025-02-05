Çanakkale’de sır ölüm: Ormanlık alanda cansız bedeni bulundu!

Çanakkale'nin Biga ilçesinde huzurevinde kalan ve Demans hastası olduğu öğrenilen Ahmet Kemal Engin, 16 gün önce kaldığı huzurevinden ayrıldı. Engin'in yakınları ve huzurevi çalışanları geri dönmemesi üzerine durumu jandarmaya bildirdi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Engin'in huzurevi ile Havdan köyü arasındaki ormanda cansız bedeni bulundu. Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından Ahmet Kemal Engin'in cenazesi, Biga Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.