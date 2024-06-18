Çanakkale’deki yangının çıkış nedeni belli oldu

Yangın nedeniyle tek yönde askıya alınan Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği normale döndü. Yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Tarım ve Orman bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının anız yakılmasıyla başlayarak ormana sıçradığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Bugün 42 adet orman yangını oldu. Çanakkale ve Uşak'taki yangınlar devam ediyor diğerleri kontrol altında.

Eceabat'taki yangın 16.05'te tespit edildi, 16.11'de ilk müdahale yapıldı. Şu anda 94 arazöz ve 540 personelimizle mücadelemize devam ediyoruz. Tahminen 300 hektarlık bir alan etkilendi. Uşak'taki yangın 18.30'da başladı, 8 dakika sonra ilk müdahale edildi. 1 helikopter, 33 karar aracı ve 161 personelle mücadele devam ediyor" dedi.

"DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA SEFERBER"

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ise Çanakkale'de son günlerde artan yangınlara dikkat çekti. Gider, "Son bir haftada, bir çok noktada yangın haberi aldık. Bunların bir çoğunun da anız başta olmak üzere dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çıktığı anlaşılıyor. Özellikle bu dönemde, tüm hemşehrilerimizden sadece ormanlık alanlarda değil her noktada çok daha hassas ve duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla, ekiplerimiz özveriyle yangını kontrol altına almak için seferber olmuş durumda. Hem havadan hem karadan İnsan üstü bir gayretle çalışmaya devam ediyorlar. Ümit ediyoruz ki, bu gayretlerin karşılığını da kısa sürede alacağız. En kısa zamanda ciğerlerimizi yakan alevlerin önünü kesmiş olacağız" dedi.