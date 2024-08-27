Mardin’de 3 yaşındaki oğluna işkence yapan cani baba tutuklandı

LİNÇTEN POLİS KURTARDI

Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Savur Kapı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli, Suriyeli madde bağımlısı olduğu ileri sürülen H.A.'nın, henüz ismi öğrenilmeyen 3- 4 yaşlarındaki oğluna işkence yaptığı iddiasıyla polise ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler, H.A.'nın yaşadığı evde arama yaptı. Mahallelinin elleri plastik kelepçe ile bağlı halde bulduğu çocuk hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Mahalleli, gözaltına alındığı sırada baba H.A.'ya linç girişiminde bulundu. H.A.'yı linçten polis kurtarırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çocuğu kurtaran mahalleli Behçet Kaymaz, dehşete düşüren olayı anlattı. 2 aydır çocuğa işkence yapıldığını anlatan Kaymaz, şunları söyledi: "

"Çocuğun babası Suriyeli ve madde bağımlısıdır. 2 ay önce bu eve geldiler. 2 aydır bu çocuğa işkence uyguluyorlar. Olaydan sonra gözaltına alınan babası, karakoldaki ifadesinde işkence yaptığını itiraf etmiş. Kendi ağzıyla 'ben çocuğuma işkence yapıyorum' demiş. Dün biz arkadaşlarımla ileride oturuyorduk. Sonra mahalledeki çocuklar yanımıza gelerek, çocuğa işkence yapıldığını söylediler. Biz de hemen eve geldik, kapıyı açan olamayınca kapıyı kırıp içeri girdik. Çocuğu dışarı çıkardık, bitkin düşen çocuğa su ve yemek verdik. Sonra polis memurlarımıza haber verdik. Polis gelerek müdahale etti. Çocuğa hastaneye, anne ve babayı da karakola götürdüler. Hala gözaltındalar. Bizler bu çocuğun devlete teslim edilmesini istiyoruz. Anne ve babasının da büyük bir ceza almasını istiyoruz"