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Giriş Tarihi: 29.9.2023 16:06 Son Güncelleme: 29.9.2023 16:12

Cani evlat dehşet saçtı: Tartıştığı annesine kurşun yağdırdı!

Konya'da Yusuf Furkan H., dehşet saçtı. Tartışığı annesi Ayfer Akbay'a av tüfeğiyle kurşun yağdırdı. Anne kanlar içinde yere yığılırken cani evlat tüfekle birlikte evden kaçtı. Kısa sürede yakalanan Yusuf Furkan H., gözaltına alındı.

DHA
Cani evlat dehşet saçtı: Tartıştığı annesine kurşun yağdırdı!

Kan donduran olay, saat 07.00 sıralarında Konya'nın merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Kınacı Sokak'taki bir evde yaşandı. Yusuf Furkan H., mutfakta belirlenemeyen nedenle annesi Ayfer Akbay ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf Furkan H., av tüfeğiyle annesine 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Akbay, kanlar içinde yere yığıldı, Yusuf Furkan H. de tüfekle evden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine eve gelen polis, Akbay'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Akbay'ın cesedi otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kondu. Kaçan Yusuf Furkan H. de kısa sürede polis tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor.

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Cani evlat dehşet saçtı: Tartıştığı annesine kurşun yağdırdı!
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