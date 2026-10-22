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Giriş Tarihi: 22.10.2026

Cani koca 20 günlük eşini öldürdü

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MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Cani koca 20 günlük eşini öldürdü
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Osmaniye'de Uzman Çavuş olduğu öğrenilen 29 yaşındaki Salih Aker, 20 gün önce evlendiği eşi Aliye Aker'i tabancayla öldürdükten sonra yaşamına son verdi Olay Bahçelievler Mahallesi'nde 6 katlı apartmanda sabaha karşı yaşandı. Aker çifti bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Salih Aker, eşine tabancayla ateş ettikten sonra 112 Acil Sağlık ekiplerini arayıp yardım istedi, ardından aynı silahla kendi yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Apartman sakinlerinden genç çiftin komşularından Elif Gök, "Her gece tartıştıkları söyleniyordu. Yazık oldu" dedi.

#OSMANİYE
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Cani koca 20 günlük eşini öldürdü
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