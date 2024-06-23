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Giriş Tarihi: 23.6.2024

Cani koca dehşet saçtı

Cani koca dehşet saçtı
İzmir'in Konak ilçesinde boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Duatepe Mahallesi 617 Sokak'taki evde Gülsüm M. (33) ile boşanma aşamasındaki kocası S.M. (38) arasında tartışma çıktı. S.M., Gülsüm M.'yi bıçakla yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla kaldırıldığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde,müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis, olay yerinden uzaklaşan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Cani koca dehşet saçtı
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