Cani koca sabıkalı çıktı

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir sitenin bahçesinde 4 Ekim'de hastanede temizlik görevlisi olan 2 kız çocuğu annesi Vennaz Elbük (50), şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadığı ve boşanma davası açtığı taksici eşi İzzet Elbük (55) tarafından kızının gözü önünde tabanca ile öldürüldü. Olaydan kısa süre yakalanan İzzet Elbük ise tutuklandı. Talihsiz kadının yaşadığı dramın detaylarına SABAH ulaştı. Kendisini defalarca aldatan eşi hakkında 2019'da boşanma dilekçesi veren talihsiz kadının, o dönem 1 yaşında olan küçük kızı için vazgeçtiği ortaya çıktı. 9 ay önce ise katilin, eşine ve kızı Selda Elbük'e (32) silah doğrularak 'Hepinizi öldüreceğim. Bugün burada cinayet olacak, kan çıkacak' dediği, bu nedenle de hakkında 'silahlı tehdit' suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılıp yargılandığı öğrenildi.

Oğlunu iş kazası sonucu kaybeden Vennaz Elbük'ün 30 Eylül günü eşinden şikâyetçi olduğu ifadesine SABAH ulaştı. Elbük ifadesinde, "İzzet 35 yıllık eşim olur. 29 Eylül akşamı evimin arka tarafında çocuğumun servisini beklerken eşimi gördüm. Bana, 'Git buradan, seni öldürürüm, seni vuracağım, çocuğumu vermem sana' diyerek hakaretlerde bulundu. Ben de 'Çocuğumu sana bırakmam, evimizden paramı alıp çıkacağım' dedim. Ben yukarı çıkarak şahsi eşyalarımı ve paramı alıp evden ayrıldım. Akrabalarımın yanına gittim" dedi. Bunun üzerine İzzet'in ifadesinin alındığı, hakkında koruma tedbiri uygulandığı öğrenildi.

"HEP ALDATILDIM"

Vennaz Elbük'ün Kasım 2019'da Aile Mahkemesi'ne yazdığı boşanma dilekçesi de ortaya çıktı. Talihsiz kadın dilekçesinde, görücü usulü ile evlendiğini, kızına hamileyken ve doğumdan sonrada eşinin yanında olmadığını, başka kadınlarla kendisini aldattığını ancak kızı Selda'nın babasız büyümemesi için bu duruma katlanmak zorunda kaldığını, daha sonra diğer çocuklarının dünyaya geldiğini, aldatma durumlarını sürdürmeye devam ettiğini, defalarca kez yakaladığını, bu duruma kendisine söylediğimde başına buyruk hareket etmeyi sürdürdüğünü, çocuklarına rağmen bu hareketlerini bırakmadığını, kadınlık gurur ve onurunun ayaklar altına alındığını, artık çekilmez bir hâl aldığını anlatarak boşanmak istediğini ifade ettiği ancak özellikle 1 yaşındaki kızını düşünüp boşanmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

'KIZIM İÇİN'

Vennaz Elbük'ün yakınlarına son dönemlerde 'Büyük kızım çok eziyet çekti, küçük kızım bari huzurlu bir ortamda bulunsun, kızımı heba etmeyeceğim' diyerek boşanma konusunda kararlı olduğunu söylediği ileri sürüldü. Ancak Vennaz'ın istediği o huzur hiç gelmedi. Eşinin şiddetinden kaçmak için ağabeyinin evine sığınan Vennaz, kızının gözleri önünde hayattan koparıldı. Geride ise yıllar önce yazılmış bir boşanma dilekçesi ve kızları için verdiği mücadele kaldı.