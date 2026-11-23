Antalya'da yaşanan acı olay, Gazipaşa ilçesine bağlı Bakılar Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Hasan Ergün'ün (66) eşi Fatma Ergün'e (57) ait bir tarlanın satılmasını istemesi üzerine çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine cani koca av tüfeğiyle Fatma'ya ateş etti. Talihsiz kadın ağır yaralanarak kanlar içinde yere yığılırken, Hasan Ergün de aynı tüfekle kendi göğsüne ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KANSERİ YENMİŞTİ

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çift, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hasan ve Fatma Ergün'ün cansız bedenleri otopsi işlemleri için Gazipaşa Devlet hastanesi morguna götürüldü. Öte yandan talihsiz Fatma'nın kanser tedavisi gördüğü ve kısa süre önce kanseri yendiği ortaya çıktı. Fatma Ergün'ün geçmiş yıllarda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle eşi hakkında evden uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Otopsi işlemleri tamamlanan çift, Gazipaşa ilçesine toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör