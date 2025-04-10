Caniler mezarında bile huzur vermedi

İstanbul Beyoğlu'daki Özel İtalyan Lisesi'nde 8. sınıfta öğrenim gören ve aynı zamanda İtalyan vatandaşı olan Mattia Ahmet Minguzzi (15) iki arkadaşıyla birlikte 24 Ocak sabahı kaykay malzemesi almak için Anadolu Yakası'na geçerek Kadıköy'deki bitpazarına gitmiş, iddiaya göre arkadaşlarıyla gezerken tanımadığı iki çocuk Minguzzi'ye laf atınca gruplar arasında tartışma çıkmıştı. İki saldırgan Berkay B. (15) ve Umutcan B. (17) Mattia Ahmet'e bir tezgâhtan aldıkları bıçakla saldırmış, ağır yaralanan çocuk 17 gün sonra hayatını kaybetmişti."Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanan ve "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iki cani dün İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da davaya müdahil oldu.Adliye dışındaki yüzlerce kişi de ellerindeki afiş ve sloganlarla ailenin acısına ortak oldu. Vatandaşlar, 'Mattia Ahmet ve bütün masum çocuklar için adalet', 'Katillerin yaşı değil işledikleri vahşet yargılanmalı', 'Ölenin yaşı sorulmadı, öldürenin de yaşı sorulmasın' yazılı pankartlar taşıdı. Duruşmada kimlik tespitlerinin yapılmasından sonra iddianame okundu. Ardından sanıklar Umutcan B. ve Berkay B. savunmalarını yaptı. İki çocuk sanığın savunmalarının dinlenmesinin ardından tanık ifadelerine geçildi. İki tanığın dinlenmesinden sonra cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mahkeme ise ara kararını açıklamak adına duruşmaya ara verdi. Mattia Ahmet Minguzzi'nin duruşma salonunun kapısında bekleyen teyzesi ise gözyaşlarını tutamadı. Ara sonrasında mahkeme diğer tanığın dinlenmesine karar vererek davayı 8 Mayıs'a erteledi.Dün duruşma saatinden kısa süre önce yürek yakan bir gelişme daha yaşandı. Cinayetin ardından aileyi ve gazetecileri tehdit eden karanlık eller bu kez Ahmet'in mezarını hedef aldı. Bahçelievler'deki mezarı hedef alan saldırganlar, çiçekleri söktü, Ahmet'in teyzesinin mezarı çevrelediği çitleri dağıttı. Polis de kabrin çevresine şerit çekip olay yeri incelemesi yaptı ve saldırganlara ait bir iz aradı. Polis ekiplerinin biten incelemelerinin ardından Bahçelievler Belediyesi ekipleri sökülen çitlerin yenisini yaparak koparılan çiçekleri tekrar ekti. Tahrip edilen mezarının onarımı yapıldıktan sonra dağıtılan oyuncakları toplanıp kabrinin başının konuldu. Yakınları da mezar başına gelerek dua etti. Mattia Ahmet'in bir yakını, "Bu vandallığı yapanlar kesinlikle ceza almalı. Bu çok büyük bir kötülük" ifadelerini kullandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da 'mezarlıklara zarar verme' suçundan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.Acılı Minguzzi Ailesi, 2 aydır her gün saldırganın arkadaşları olduğunu iddia eden kişilerce sosyal medyadan ölümle tehdit edildi ve hakarete uğradı. O mesajlardan bazılarında şu ifadeler yer aldı: "Yakında öyle şeyler yapacağız ki bunlar insan mı diye kuşkulanacaksınız", "Size cehennemi yaşatacağız", "Sokağa çıkamayacaksınız." Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik, sanık yakınları ve arkadaşları tarafından sosyal medya üzerinden sistematik tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yapılması ve uzun namlulu tüfek resimleri gönderilmesiyle ilgili soruşturma başlattı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesinin ardından sosyal medya üzerinden saldırganları öven ve Minguzzi ailesine tehdit içerikli mesajlar yayan 5 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerden 4'ünün Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olduğu, B.A., H.E.A., K.G., E.K. ve A.S.D. adlı şahısların gözaltına alındığı bildirildi.