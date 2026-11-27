Olay, sabah saatlerinde Metris-Esenler bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, güvenli geçiş yöntemlerini kullanmak yerine yol üzerindeki yön tabelasının demirlerine tırmandı. Tabelanın metal taşıyıcılarına tutunarak ilerlemeye çalışan kişinin tehlikeli hareketleri, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.





KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN CANINI HİÇE SAYDI

Bağlantı yolunda seyreden araçların bulunduğu bölgede yaşanan olay, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kişinin yolun karşısına geçmek amacıyla yön tabelasının demirlerine tırmandığı anlar yer aldı. Şahsın bu tehlikeli yöntemi neden tercih ettiği ve olayın ardından ne yaptığına ilişkin ise bilgi edinilemedi.