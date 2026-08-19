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Giriş Tarihi: 19.08.2026 21:52 Son Güncelleme: 19.08.2026 21:55

Çankırı'da alevlere teslim olan 3 ev küle döndü

Çankırı'da alevlere teslim olan 3 ev kullanılamaz hale gelirken 2 büyükbaş hayvan ve 4 kedi de telef oldu.

İHA
Çankırı’da alevlere teslim olan 3 ev küle döndü
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Olay, Ilgaz ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede bulunan iki eve daha sıçradı.

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Çankırı il merkezi, Korgun ilçesi ve Çardaklı Beldesi'nden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında üç ev kullanılmaz hale gelirken, 1 inek, 1 buzağı ve 4 kedi telef oldu.

Çankırı'da alevlere teslim olan 3 ev küle döndü

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın yerinde incelemelerde bulunan Çankırı Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yazıharman, "Büyük bir maddi hasarın yaşandığı yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi, 1 inek, 1 buzağı ve 4 kedi telef oldu. Yangını duyar duymaz Çankırı Belediyesi ve çeşitli ilçelerin desteğiyle olay yerine müdahale ettik. Personelimiz büyük bir özveri ile çalışarak yangını söndürdü ve yangın şu anda kontrol altına alındı" diye konuştu.

#ÇANKIRI #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

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Çankırı'da alevlere teslim olan 3 ev küle döndü
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