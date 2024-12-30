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Giriş Tarihi: 30.12.2024 14:57

Çankırı'da feci kaza: Cip ile tanker birbirine girdi! 1 ölü 2 yaralı!

Çankırı'da cipin park halindeki tankere çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çankırı’da feci kaza: Cip ile tanker birbirine girdi! 1 ölü 2 yaralı!

Kaza, sabaha karşı Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü yakınlarında meydana geldi. Mustafa K. idaresindeki 18 ABU 279 plakalı cip, yeni çevre yolu kavşağında kontrolden çıkarak park halindeki 34 DJ 5379 plakalı tankere çarptı.

İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Ramazan K. (21), Ömer Faruk Eroğlu (32) ve Mustafa K. (26) yaralandı. Yaralılardan Mustafa K.'ye ayakta müdahale edilirken, diğer yaralılar ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ömer Faruk Eroğlu, yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çankırı'da feci kaza: Cip ile tanker birbirine girdi! 1 ölü 2 yaralı!
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