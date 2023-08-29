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Giriş Tarihi: 29.8.2023 01:46

Çankırı'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Çankırı’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

İHA
Çankırı’da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, Çankırı-Eldivan kara yolu Yukarıyanlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E.B. (25) idaresindeki 18 DR 181 plakalı Tofaş marka otomobil karşı yönden gelen B.K. (33) yönetimindeki 06 GDD 93 plakalı Hyundai marka otomobil ile çarpıştı. Kazada yeni doğan kız çocuğu E.K., Ö.K. (6), M.G. (20), Ö.L. (20), Y.E.B. (25), S.L.K (27) ve B.K. (33) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hurdaya dönen otomobilin içinden çıkartılan yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekici ile kaldırılması sonrasında normale döndü. Karayolları ekipleri ise kaza yerinde kumlama çalışması yaptı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Çankırı'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
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