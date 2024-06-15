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Giriş Tarihi: 15.6.2024 16:32

Çankırı'da korkunç kaza: Otomobil alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti

Çankırı'da hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştıktan sonra alev alarak yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada hafif ticari araç sürücüsü de yaralandı.

DHA
Çankırı’da korkunç kaza: Otomobil alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti

Kaza, öğle saatlerinde Yapraklı ilçesi Kıvçak köyü mevkinde meydana geldi. Köy yolunda giden H.G. (64) idaresindeki hafif ticari araç, karşı yöndeki sürücüsü belirlenemeyen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

2 araç da hurdaya dönerken, otomobil bir süre sonra motorundan alev alarak yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı ile kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otomobildeki yangına müdahale ederken, yaralanan hafif ticari araç sürüsü H.G., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın kısa sürede söndürüldü. Otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Çankırı'da korkunç kaza: Otomobil alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti
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