CANLI ALTIN FİYATLARI 8 EKİM 2026: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Piyasalardaki son gelişmelerle birlikte altının farklı türlerinde oluşan fiyatlar günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Özellikle düğün ve yatırım amacıyla altın alıp satacak olanlar, 8 Ekim 2026 tarihli güncel rakamları takip ediyor.

8 EKİM 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Gram altın ne kadar?

ALIŞ: 6.542,15 TL

SATIŞ: 6.543,00 TL