Haberler Yaşam Haberleri CANLI ALTIN FİYATLARI 8 EKİM 2026: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 8.10.2026 07:23

CANLI ALTIN FİYATLARI 8 EKİM 2026: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

8 Ekim 2026 Perşembe günü altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gün içinde değişebilen alış ve satış fiyatları nedeniyle gram, çeyrek, yarım ve tam altının yanı sıra 22 ayar bileziğin güncel değeri de merak ediliyor.

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CANLI ALTIN FİYATLARI 8 EKİM 2026: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
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Piyasalardaki son gelişmelerle birlikte altının farklı türlerinde oluşan fiyatlar günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Özellikle düğün ve yatırım amacıyla altın alıp satacak olanlar, 8 Ekim 2026 tarihli güncel rakamları takip ediyor.

8 EKİM 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Gram altın ne kadar?

ALIŞ: 6.542,15 TL
SATIŞ: 6.543,00 TL

8 Ekim 2026 altın fiyatları anlık olarak değişmektedir. "Canlı altın fiyatları için tıklayınız!"

8 EKİM ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 10.821,00 TL
SATIŞ: 10.968,00 TL

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8 EKİM YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 21.649,00 TL
SATIŞ: 21.930,00 TL

YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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8 EKİM TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 43.206,00 TL
SATIŞ: 43.719,00 TL

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Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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CANLI ALTIN FİYATLARI 8 EKİM 2026: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
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