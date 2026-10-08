CANLI ALTIN FİYATLARI 8 EKİM 2026: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Piyasalardaki son gelişmelerle birlikte altının farklı türlerinde oluşan fiyatlar günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Özellikle düğün ve yatırım amacıyla altın alıp satacak olanlar, 8 Ekim 2026 tarihli güncel rakamları takip ediyor.
Gram altın ne kadar?
ALIŞ: 6.542,15 TL
SATIŞ: 6.543,00 TL
8 Ekim 2026 altın fiyatları anlık olarak değişmektedir. "Canlı altın fiyatları için tıklayınız!"
ALIŞ: 10.821,00 TL
SATIŞ: 10.968,00 TL
ALIŞ: 21.649,00 TL
SATIŞ: 21.930,00 TL
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ALIŞ: 43.206,00 TL
SATIŞ: 43.719,00 TL
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