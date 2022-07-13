CANLI - DOLAR ne kadar, kaç TL? Döviz kuru ile bugün 1 Dolar kaç TL oldu? 13 Temmuz 2022 Dolar alış satış fiyatı

Türkiye'de ve dünyada yaşanan son dakika gelişmelerinden etkilenen Dolar fiyatları, inişli-çıkışlı bir seyir gösteriyor. Bu nedenle ''Bugün Dolar ne kadar?'' sorusu, gündemde en çok araştırılan konuların başında geliyor. Yatırımcılar, yurt dışına çıkacaklar veya yabancı ülkelerden alışveriş yapacak olan kişiler, ''Dolar kaç TL, canlı alış-satış fiyatları ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. Peki Dolar ne kadar, kaç TL oldu, son durum nasıl? İşte 13 Temmuz 2022 güncel dolar fiyatları…