CANLI - DOLAR ne kadar, kaç TL? Döviz kuru ile bugün 1 Dolar kaç TL oldu? 13 Temmuz 2022 Dolar alış satış fiyatı

Türkiye'de ve dünyada yaşanan son dakika gelişmelerinden etkilenen Dolar fiyatları, inişli-çıkışlı bir seyir gösteriyor. Bu nedenle ''Bugün Dolar ne kadar?'' sorusu, gündemde en çok araştırılan konuların başında geliyor. Yatırımcılar, yurt dışına çıkacaklar veya yabancı ülkelerden alışveriş yapacak olan kişiler, ''Dolar kaç TL, canlı alış-satış fiyatları ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. Peki Dolar ne kadar, kaç TL oldu, son durum nasıl? İşte 13 Temmuz 2022 güncel dolar fiyatları…
DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?
13 Temmuz 2022 Çarşamba güncel Dolar fiyatları şöyle;
ALIŞ: 17,4011 TL
SATIŞ: 17,4402 TL
BUGÜN EURO NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
ALIŞ: 17,4938 TL
SATIŞ: 17,5351 TL
Aşağıdaki canlı Dolar fiyatları tablosuna tıklayarak güncel altın verilerine erişebilirsiniz.
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