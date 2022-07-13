Haberler Yaşam Haberleri CANLI - DOLAR ne kadar, kaç TL? Döviz kuru ile bugün 1 Dolar kaç TL oldu? 13 Temmuz 2022 Dolar alış satış fiyatı
Giriş Tarihi: 13.7.2022 17:00

CANLI - DOLAR ne kadar, kaç TL? Döviz kuru ile bugün 1 Dolar kaç TL oldu? 13 Temmuz 2022 Dolar alış satış fiyatı

Ekonomi gündemini yakından takip edenler, anlık olarak değişen döviz fiyatlarını merak ediyor. Yatırımcılar ve daha pek nedenle döviz bürolarına giderek alım yapmak isteyenler, dünya genelinde yaşanan enflasyon artışı nedeniyle döviz kurundaki değişimleri anlık olarak takip ediyor. Bu noktada piyasalardaki son durumu öğrenmek isteyenler, ‘’Dolar ne kadar?’’ sorusunu yöneltiyor. Peki bayram sonrası Dolar ne kadar? Bugün 1 Dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 13 Temmuz 2022 Dolar alış satış fiyatı canlı liste…

CANLI - DOLAR ne kadar, kaç TL? Döviz kuru ile bugün 1 Dolar kaç TL oldu? 13 Temmuz 2022 Dolar alış satış fiyatı

Türkiye'de ve dünyada yaşanan son dakika gelişmelerinden etkilenen Dolar fiyatları, inişli-çıkışlı bir seyir gösteriyor. Bu nedenle ''Bugün Dolar ne kadar?'' sorusu, gündemde en çok araştırılan konuların başında geliyor. Yatırımcılar, yurt dışına çıkacaklar veya yabancı ülkelerden alışveriş yapacak olan kişiler, ''Dolar kaç TL, canlı alış-satış fiyatları ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. Peki Dolar ne kadar, kaç TL oldu, son durum nasıl? İşte 13 Temmuz 2022 güncel dolar fiyatları…

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

13 Temmuz 2022 Çarşamba güncel Dolar fiyatları şöyle;

ALIŞ: 17,4011 TL

SATIŞ: 17,4402 TL

BUGÜN EURO NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

ALIŞ: 17,4938 TL

SATIŞ: 17,5351 TL

Aşağıdaki canlı Dolar fiyatları tablosuna tıklayarak güncel altın verilerine erişebilirsiniz.

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CANLI - DOLAR ne kadar, kaç TL? Döviz kuru ile bugün 1 Dolar kaç TL oldu? 13 Temmuz 2022 Dolar alış satış fiyatı
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