Haberler Yaşam Haberleri CANLI - EURO ne kadar, kaç TL? Döviz kuru ile bugün 1 Euro kaç TL oldu? 13 Temmuz 2022 Euro alış satış fiyatı
Giriş Tarihi: 13.7.2022 16:30 Son Güncelleme: 13.7.2022 16:36

CANLI - EURO ne kadar, kaç TL? Döviz kuru ile bugün 1 Euro kaç TL oldu? 13 Temmuz 2022 Euro alış satış fiyatı

Döviz fiyatları, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yatırım yapanlar veya yurt dışı harcamaları olanlar, anlık olarak değişen döviz fiyatlarını inceliyor. En çok araştırılanlar arasında ise dolar ve Euro fiyatları yer alıyor. Dolar ve Euro’nun anlık olarak hareketli bir grafik çizdiği bilinirken ‘’Euro ne kadar oldu?’’ sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, 1 Euro ne kadar, kaç TL oldu? İşte 13 Temmuz 2022 Çarşamba döviz kuru ile Euro fiyatları alış satış verileri.

CANLI - EURO ne kadar, kaç TL? Döviz kuru ile bugün 1 Euro kaç TL oldu? 13 Temmuz 2022 Euro alış satış fiyatı

''Euro ne kadar oldu, kaç TL?'' sorusu, döviz kuru Euro üzerinden yatırım yapan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü anlık rakamlara göre; döviz kuru yukarı yönlü ivme kaydediyor. Günlük olarak bakıldığında ise Euro alış satış verilerinde de hareketli bir grafiğin olduğu görülüyor. Peki, Euro ne kadar, kaç TL oldu? Bugün döviz kuru Euro kaç TL? İşte 13 Temmuz 2022 Çarşamba Euro fiyatları alış satış verileri.

BUGÜN EURO NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

ALIŞ: 17,4938 TL

SATIŞ: 17,5351 TL

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ: 17,4272 TL

SATIŞ: 17,4494 TL

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CANLI - EURO ne kadar, kaç TL? Döviz kuru ile bugün 1 Euro kaç TL oldu? 13 Temmuz 2022 Euro alış satış fiyatı
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