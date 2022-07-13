CANLI - EURO ne kadar, kaç TL? Döviz kuru ile bugün 1 Euro kaç TL oldu? 13 Temmuz 2022 Euro alış satış fiyatı

''Euro ne kadar oldu, kaç TL?'' sorusu, döviz kuru Euro üzerinden yatırım yapan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü anlık rakamlara göre; döviz kuru yukarı yönlü ivme kaydediyor. Günlük olarak bakıldığında ise Euro alış satış verilerinde de hareketli bir grafiğin olduğu görülüyor. Peki, Euro ne kadar, kaç TL oldu? Bugün döviz kuru Euro kaç TL? İşte 13 Temmuz 2022 Çarşamba Euro fiyatları alış satış verileri.