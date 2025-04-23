İstanbul’da peş peşe şiddetli deprem! Çok sayıda ilden hissedildi

Son dakika İstanbul deprem: İstanbul'da peş peşe şiddetli depremler meydana geldi. Silivri merkezli 6.2 büyüklüğündeki deprem ise vatandaşları panikletti. 6.2'lik deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD depremlerle ilgili detayları açıkladı. İşte dakika dakika İstanbul deprem gelişmeleri!
İstanbul Valiliği: Okul bahçeleri, spor salonları ve camilerimiz deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır.
Öte yandan okullarımızın lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşlarımızın kullanımına açık tutulacaktır.
Kızılay ve AFAD, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmiştir.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Vatandaşlarımız özellikle sosyal medyadan yalan bilgi yayan söylemlere itibar etmesinler lütfen. Resmi açıklamaların izlenmesi çok önemlidir. Devletimizin tüm birimleri görevlerinin başındadır.
YÖK Başkanı Erol Özvar: "(İstanbul'daki depremler) Yarın ve cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretim tehir edilmiştir"
İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin iki gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin AHaber canlı yayınında İstanbul'da okulların 2 gün tatil edildiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya açıklama yaptı: "Marmara Denizi içinde bugün saat 12.49’da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 km derinliğindeki deprem toplam 13 saniye sürdü. Silivri açıklarına 24 km uzaklıkta olan deprem başta İstanbul olmak üzere civar illerde de hissedildi. Saat 15.12’ye kadar en büyüğü 5.9 olan 51 artçı deprem kaydedildi. 112 Acil Çağrı Merkezimize şu ana kadar 6 bin 100 ihbar geldi. Bu ihbarların büyük çoğunluğu bilgi almaya yönelikti. Deprem sonrası, ilk andan itibaren tüm ekiplerimiz hızla harekete geçti. Şu ana kadar yapılan taralamalara göre içinde yerleşim olan bina çökmesi söz konusu değildir. Taramalarımız devam etmektedir. Alt yapı ve enerji hatlarında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızdan ricamız, resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarıdır. Olası artçı sarsıntılara karşı tedbiri elden bırakmayalım. Sosyal medya ve farklı mecralardan yayılan teyitsiz bilgilere lütfen itibar etmeyelim. İstanbul’umuza ve depremin hissedildiği illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Valilik'ten yapılan açıklamada 151 kişinin yüksekten atladığı belirtildi. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşımız tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" denildi.
Marmara Denizi'nde 5.9 büyüklüğünde Büyükçekmece merkezli saat 12.51'de bir şiddetli deprem daha yaşandı. Depremin derinliği 6.99 km olarak kaydedildi.
İstanbul'da çok şiddetli bir şekilde hissedilen depremin merkez üssü ise Silivri Marmara Denizi açıkları olduğu AFAD tarafından açıklandı. Deprem sonrası vatandaşlar sokağa dökülürken, depremin derinliği 6.92 km olarak kaydedildi.
İstanbul'da Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 6.99 km olarak kaydetti.