Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu adliyede ifade verdi! Tutuklama talebiyle sevk edildi
Giriş Tarihi: 23.3.2025 02:38 Son Güncelleme: 23.3.2025 03:18

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu adliyede ifade verdi! Tutuklama talebiyle sevk edildi

Son dakika haberleri... Terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 90 şüphelinin savcılık ifadeleri alınmaya başlanmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun 'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamındaki ifadesi yaklaşık 1 saat sürdü. İmamoğlu'nun 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamındaki ifadesi de tamamlandı. Savcılık, İmamoğlu'nun tutuklanmasını talep etti.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu adliyede ifade verdi! Tutuklama talebiyle sevk edildi
03:07

EKREM İMAMOĞLU TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Ekrem İmamoğlu terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 

 

02:10

YOLSUZLUK SORUŞTURMASININ İFADESİ KISA SÜRDÜ

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk suçlamasıyla Örgütlü Suçlara verdiği savcılık ifadesinin detayları da ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde birçok soruyu yanıtsız bırakarak savcılıkta detaylı ifade vereceğini söyleyen İmamoğlu’nun savcılık ifadesi sadece 2 sayfalık olduğu görüldü. İmamoğlu, “Bana sormuş olduğunuz fotoğraflarla ilgili cevap vermek istemiyorum. Hayatım halkın arasında geçiyor, fotoğraf tablosundaki büyük bir bölümün benimle çalışan özel yaşamımda benimle ilişkisi ve siyasi olarak yol arkadaşlarımın bana sorulmasını şahsıma uygun bir soru yöntemi olarak görmüyorum” dedi. Fotoğraflarda yer alan diğer şüphelilerle ilişkisinin belli olduğunu ifade eden İmamoğlu, “Tanımadığım insanları gözümle hatırladığım kadarıyla ifade ederek tanımaya çalışacak çaba içerisinde olacak bir kişi değilim” şeklinde konuştu. 

MALVARLIĞI ARTIŞLARI SORULDU

Emrah Bağdatlı, Adem Soytekin, Hüseyin Köksal ve Fatih Keleş gibi şüphelilerin malvarlığının artışından bilgisinin olmadığını kendilerinin ticari hayatı olduğunu belirten İmamoğlu ifadesine son verdi.

01:55

İFADELERİ TAMAMLANDI

İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında savcılığa verdiği ifade de tamamlandı. Savcılığın vereceği karar bekleniyor.

01:10

TERÖR SORUŞTURMASINDA İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturması kapsamında savcılığa verdiği ifadeye ulaşıldı. 10 sayfalık ifadenin emniyetteki ifadeyle benzer olduğu görüldü.

SORU: Kent Uzlaşısı tanımına ve bu fikrin gerçekleştirilmesine ilişkin bilgi, görgü ve katkınız nelerdir?

Ekrem İmamoğlu:

"Ben bahse konu kavramı hiç kullanmadım. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir katkım da bulunmamaktadır. Ayrıca başka bir siyasi partiye benim fikri ve söylemsel bir katkım olması düşünülemez. Ayrıca yukarıda kısmen değindiğim üzere belediye meclis üyelerinin belirleme yetkisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine aittir. Benim bu konuda herhangi bir katkım bulunmamaktadır. Ayrıca duyduğum ve bildiğim kadarı ile Dem Parti haricinde başkaca siyasi partilerden de seçime kısa bir zaman kala istifa edip Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden belediye meclis üyeliklerine giren bir kısım meclis üyesi adayı da olmuştur."

İmamoğlu’na “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklu yargılanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in adaylık süreci soruldu.

İmamoğlu, o dönem Esenyurt adayın çekilmesiyle bölgenin demografi yapısına uygun olduğunu düşünüldüğünü belirterek, “Geçmişte benim de danışmanlığımı yapmış Ahmet Özer Cumhuriyet Halk Partisi tarafından aday gösterilmiştir. Bu süreçlerin tamamı Büyükşehir Belediye Başkan adayı tavsiyesi, il başkanlığının çalışma ekibine sunulması akabinde genel merkeze taşınır” şeklinde konuştu.

 

23:40

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA İFADESİ ALINMAYA BAŞLANDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 22.00 sıralarında 'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamındaki ifadesi alındı, 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamındaki ifadesi alınmaya başlandı.

 

23:30

1 SAAT BOYUNCA İFADE VERDİ

Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen İmamoğlu, İBB'ye yönelik terör soruşturması kapsamında savcılığa 1 saat boyunca ifade verdi.

 

22:34

İSTANBUL ADALET SARAYI ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanların emniyetteki işlemlerinin ardından getirileceği İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde güvenlik önlemleri artırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 91 şüphelinin getirileceği emniyetteki işlemlerinin ardından getirileceği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde güvenlik önlemleri artırıldı. Çağlayan Meydanı ile Abide-i Hürriyet Caddesi çevresinde bazı noktalar bariyerlerle kapatıldı. Bölgeye TOMA ve çevik kuvvet araçları getirilirken, adliyeye araç giriş çıkışları kapatıldı.

22:24

ÇAĞLAYAN ADLİYESİNDE GERGİNLİK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 91 kişinin 'terör ve yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade işlemlerinin başladı. Adliye önünde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken bir grup avukat içeri girmek istedi. Avukatlar ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

21:56

İFADELER ALINMAYA BAŞLADI

Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik terör soruşturması kapsamında savcılık ifadesi alınmaya başlandı.

 

19:17

TOPLAM 30 SAVCI İFADELERİNİ ALACAK

Şüphelilerin Terör Suçları Soruşturma Bürosu ile Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli toplam 30 savcı tarafından ifadelerinin alınacağı bilgisine ulaşıldı.

19:15

EKREM İMAMOĞLU VE 91 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Şahan, şarkıcı Ercan Saatçi ile Serdar Haydanlı'nın da aralarında bulunduğu 91 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu adliyede ifade verdi! Tutuklama talebiyle sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz