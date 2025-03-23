SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi: Hakim karşısına çıkarıldı

YOLSUZLUK SORUŞTURMASININ İFADESİ KISA SÜRDÜ

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk suçlamasıyla Örgütlü Suçlara verdiği savcılık ifadesinin detayları da ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde birçok soruyu yanıtsız bırakarak savcılıkta detaylı ifade vereceğini söyleyen İmamoğlu’nun savcılık ifadesi sadece 2 sayfalık olduğu görüldü. İmamoğlu, “Bana sormuş olduğunuz fotoğraflarla ilgili cevap vermek istemiyorum. Hayatım halkın arasında geçiyor, fotoğraf tablosundaki büyük bir bölümün benimle çalışan özel yaşamımda benimle ilişkisi ve siyasi olarak yol arkadaşlarımın bana sorulmasını şahsıma uygun bir soru yöntemi olarak görmüyorum” dedi. Fotoğraflarda yer alan diğer şüphelilerle ilişkisinin belli olduğunu ifade eden İmamoğlu, “Tanımadığım insanları gözümle hatırladığım kadarıyla ifade ederek tanımaya çalışacak çaba içerisinde olacak bir kişi değilim” şeklinde konuştu.

MALVARLIĞI ARTIŞLARI SORULDU

Emrah Bağdatlı, Adem Soytekin, Hüseyin Köksal ve Fatih Keleş gibi şüphelilerin malvarlığının artışından bilgisinin olmadığını kendilerinin ticari hayatı olduğunu belirten İmamoğlu ifadesine son verdi.