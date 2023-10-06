Haberler Yaşam Haberleri Canlı yayın açıp pompalı tüfekle tehditler savurdu! Kardeşiyle birlikte pazaryerini basıp 3 kişiyi vurdu
Giriş Tarihi: 6.10.2023 11:49 Son Güncelleme: 6.10.2023 12:08

Canlı yayın açıp pompalı tüfekle tehditler savurdu! Kardeşiyle birlikte pazaryerini basıp 3 kişiyi vurdu

Bursa’da pazarcılık yapan 44 yaşındaki Hasan Bozkurt, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak kendisi hakkında dedikodu yapanlar olduğunu ileri sürerek pompalı tüfekle tehdit etti. Canlı yayında havaya ateş açarak küfürler savuran Hasan Bozkurt, ardından yanına kardeşi Recai Bozkurt’u da alarak pazaryerine gitti. Pompalı tüfekle pazaryerini basan iki kardeş olayla ilgisi olmayan 74 yaşında yaşlı bir kadın ile husumetli oldukları 2 kardeşi vurdu.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Canlı yayın açıp pompalı tüfekle tehditler savurdu! Kardeşiyle birlikte pazaryerini basıp 3 kişiyi vurdu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uzun yıllardır pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Hasan Bozkurt, yanına pompalı tüfek alarak boş bir araziye gitti. Burada sosyal medya hesabından canlı yayın açan Bozkurt, kendisinin arkasından dedikodu yapanlar olduğunu belirterek, bu kişileri canlı yayında havaya ateş açıp tehdit etti. Daha sonra yanına kardeşi Recai Bozkurt'u da alan Hasan Bozkurt İlçenin kapalı pazaryerine gitti. Yüzlerce kişinin Pazar alışverişi yaptığı sırada husumetli olduğu ileri sürülen Güray Diren ve Gürkan Diren'e kurşun yağdırdı.

3 KİŞİYİ VURDULAR KISKIVRAK YAKALANDILAR

Akıllara durgunluk veren olayda, pazara alışverişe gelen 74 yaşındaki Cemile K. isimli yaşlı bir kadın ile, Güray Diren ve Gürkan Diren kardeşler, vücutlarına isabet eden kurşunlar nedeniyle kanlar içinde yere yığıldı. Pazaryerinde büyük paniğin yaşandığı anlarda çok kısa sürede olay yerine gelen bir trafik ekibi ile Mustafakemalpaşa Emniyet müdürlüğüne bağlı Asayiş ekipleri, Hasan ve Recai Bozkurt kardeşleri etkisiz hale getirdi. Yere yatırılarak kelepçelenen Bozkurt kardeşler, gözaltına alındı. Yaralılar ise ambulanslarla önce Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine ardından da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan iki kardeşin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Canlı yayın açıp pompalı tüfekle tehditler savurdu! Kardeşiyle birlikte pazaryerini basıp 3 kişiyi vurdu
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