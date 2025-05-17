Canlı yayında cinayeti itiraf etmişti! Cezası belli oldu

Kozan ilçesine bağlı Mansurlu yolunda 13 Aralık 2023'de 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'nın aracı terk edilmiş halde bulundu. Hakkulu'dan 11 gün sonra acı haber geldi. Postkabasakal Mahallesi'nde dere içinde Hakkulu'nun cesedi vatandaşlarca bulundu. Yapılan otopside Mustafa Hakkulu'nun tabanca ile ensesinden vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
Polis, cinayeti aydınlatmak için çalışma yaparken 3 çocuk babası İsa Dumlu, Müge Anlı'nın programında arkadaşı olan Mustafa Hakkulu'yu eşi hakkında ileri geri konuştuğu gerekçesiyle öldürdüğünü itiraf etti. Dumlu emniyetteki sorgusunda ise cinayeti arkadaşı Yüksel Menderes Ürün'ün öldürdüğünü iddia etti. Bu iddia üzerine Ürün'de gözaltına alındı.
Mahkeme heyeti, sanıklardan İsa Dumlu'yu olayın 'Kasten öldürme' suçu kapsamında kaldığı gerekçesiyle önce müebbet hapis cezasına mahkum etti. Daha sonra cezasını, cinayeti itiraf etmesi ve olaydan dolayı pişmanlık duyması nedeniyle 25 yıl hapis cezasına indirdi. Heyet, diğer sanık Yüksel Menderes Ürün'e ise, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi.