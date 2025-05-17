Canlı yayında cinayeti itiraf etmişti! Cezası belli oldu

Mahkeme heyeti, sanıklardan İsa Dumlu'yu olayın 'Kasten öldürme' suçu kapsamında kaldığı gerekçesiyle önce müebbet hapis cezasına mahkum etti. Daha sonra cezasını, cinayeti itiraf etmesi ve olaydan dolayı pişmanlık duyması nedeniyle 25 yıl hapis cezasına indirdi. Heyet, diğer sanık Yüksel Menderes Ürün'e ise, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi.