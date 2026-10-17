Canlı yayında cinayet itirafı

ATV ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında araştırılan Mehmet Çabuk dosyasında önemli gelişmeler yaşandı. 2016 yılında, 27 yaşında ve bir çocuk babasıyken kaybolan Çabuk'un eski eşi İlknur Düzgün ile kayınvalidesi Selma Düzgün, dün yayın sonrasında gözaltına alındı. Başka suçlardan cezaevinde bulunan İbrahim Ozan Düzgün'ün ise Mehmet Çabuk'u öldürüp evin bahçesine gömdüğünü itiraf ettiği açıklandı.

"EŞİMLE BEN TANIŞTIRDIM"

İlknur Düzgün, internet üzerinden tanıştığı İbrahim Ozan Düzgün'le ilişki yaşadığını kabul etti. İbrahim'in Ankara'ya gelerek aynı apartmana yerleştiğini anlatan İlknur, onu eşi Mehmet'le tanıştırdığını ve Mehmet'in aralarındaki ilişkiden haberdar olmadığını söyledi. İlknur'un anlatımına göre Mehmet ile İbrahim, Mersin'e yerleşip ev tutmak üzere Ankara'dan birlikte ayrıldı. Ancak birkaç gün sonra yalnızca İbrahim geri döndü. Mehmet'in nerede olduğunu sorduğunda kendisine "Yurtdışına gitti, artık gelmeyecek" denildiğini aktaran İlknur, daha sonra kızıyla birlikte İbrahim'in getirdiği araca binerek Osmaniye'ye gittiklerini anlattı. Mehmet'i son kez Ankara'da gördüğünü savundu.

"ÖLDÜRÜP GÖMDÜM"

Cezaevinde bulunan İbrahim Ozan Düzgün, Mehmet Çabuk'la 26 Ocak 2016'da Ankara'dan Osmaniye'ye geldiklerini, ertesi gün aralarında çıkan tartışmada başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğünü ve evin bahçesine gömdüğünü itiraf etti. İlknur Düzgün stüdyodan, Selma Düzgün ise kaldığı otelden alınarak polis merkezine götürüldü. İlknur, gözaltına alınırken "Ben bir şey yapmadım" derken Selma Düzgün de cinayetten haberi olmadığını savundu. İki ismin soruşturma işlemleri için Osmaniye'ye götüreceği bildirildi.

KAZI ÇALIŞMASI BAŞLADI

Sabah saatlerinde cezaevinden çıkarılan İbrahim Ozan Düzgün'ün gösterdiği noktada, iş makinesiyle kazı başlatıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör