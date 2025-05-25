Cansız bedeni kulakları kesilmiş halde bulunmuştu: Darp izine rastlanmadı!

Yapılan incelemelerde Halit Tire'nin gece saatlerinde öldürüldüğü, kulakları kesildikten sonra cansız bedeninin evinin önüne bırakıldığı tespit edildi. Tire'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çal Devlet Hastanesine, daha sonra ise Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelere göre vücudunda darp ve silah izine rastlanmayan Halit Tire'nin ölüm nedeni araştırılıyor. Jandarma ekipleri, olayın faili ya da faillerinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.