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Giriş Tarihi: 25.5.2025 20:30

Cansız bedeni kulakları kesilmiş halde bulunmuştu: Darp izine rastlanmadı!

Denizli'nin Baklan ilçesinde ikamet eden 60 yaşındaki Halit Tire’nin cansız bedeni kulakları kesilmiş halde bulunmuştu. Yapılan araştırmalarda talihsiz adamın vücudunda darp izlerine rastlanmazken, fail ya da faillerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

İHA
Cansız bedeni kulakları kesilmiş halde bulunmuştu: Darp izine rastlanmadı!

Olay, Baklan ilçesine bağlı Doğal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kırsal mahallede ikamet eden Halit Tire (60), sabah saat 09.00 sıralarında komşuları tarafından evinin önünde hareketsiz halde yatarken bulundu. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerde Halit Tire'nin gece saatlerinde öldürüldüğü, kulakları kesildikten sonra cansız bedeninin evinin önüne bırakıldığı tespit edildi. Tire'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çal Devlet Hastanesine, daha sonra ise Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelere göre vücudunda darp ve silah izine rastlanmayan Halit Tire'nin ölüm nedeni araştırılıyor. Jandarma ekipleri, olayın faili ya da faillerinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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Cansız bedeni kulakları kesilmiş halde bulunmuştu: Darp izine rastlanmadı!
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