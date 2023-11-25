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Giriş Tarihi: 25.11.2023

Cansız bedenler çıkarılıyor

Geçen pazar günkü fırtınada batan Kafkametler gemisinin kayıp personelinden 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Cansız bedenler çıkarılıyor
Zonguldak'ta 19 Kasım'daki fırtınada batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin personelinden, dün 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bulunanlardan birinin, geminin ikinci kaptanı Hıfzı Tarhan olduğu belirlendi. Diğer 2 kişinin ise güverte ustası Tamer Özer ile usta makinist Cüneyt Aygen olduğu tespit edildi.



Tarhan'ın cenazesi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere İstanbul'a götürüldü. Gemi personelinden cenazeleri bulunanların sayısı 5'e ulaşırken, kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
AFAD Başkanı Okay Memiş, çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Geminin telsizle yapılan yardım çağrısının yabancı bir gemi tarafından kaydedildiği öğrenildi. Gemideki telsizcinin son çağrısı "Parçalanarak batıyoruz" olduğu kaydediliyor.

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Cansız bedenler çıkarılıyor
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