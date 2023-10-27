Cansuyu Derneği’nden Filistin’e yardım

İşgalci israil'in masum Filistinlilere yönelik sürdürdüğü katliam dünyanın gözü önünde günlerdir devam ediyor. İşgalci İsrail, açık cezaevi haline getirdiği Gazze Şeridi'nin elektrik ve suyunu keserken bölgeye insani yardımların girmesini de engelleyip ağır ambargo uyguluyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Cansuyu Derneği, Gazze'deki ortak kuruluşları aracılığıyla yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

HER GÜN YÜZLERCE GAZZELİYE SICAK YEMEK DAĞITILIYOR

Cansuyu, İşgalci israil'in hava bombardımanlarıyla vurduğu Gazze'deki faaliyetlerini partner kuruluşlar aracılığıyla sürdürüyor. Gazze Şeridi'ndeki hastane, okul, mülteci kampları ve camilere sığınarak hayatlarını idame ettirmeye çalışan binlerce Gazze'liye el uzatan Cansuyu Derneği, masum Filistinlilerin ihtiyaç duyduğu pek çok başlıkta yardımlar yapıyor. Başta gıda yardımı olmak üzere çalışmalarını artırarak sürdürmeye çalışan Cansuyu Derneği, bölgenin en çok ihtiyaç duyduğu içme suyu ve sıcak yemek dağıtımlarını Gazze'nin farklı noktalarında bulunan yüzlerce Filistinliye ulaştırıyor.

'FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZE YARDIMLARIMIZI YOĞUNLAŞTIRDIK'

İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'ndeki elektrik ve suyu kesmesi ile birlikte zor günler geçiren Filistinliler, ilaç, akaryakıt, içecek su, gıda, gibi acil insani yardımlara ihtiyaç duyuyor. Cansuyu Derneği, 'Filistinli Kardeşlerimize Yardımlarımızı Yoğunlaştırdık' başlığı ile bölgeye gönderdiği acil insani yardım malzemelerinin arttırıldığını belirtirken Türkiye genelinde yardımların toplanması için de vatandaşlara çağrıda bulunuyor. Gıda kolisi, sıcak yemek ve içme suyu dağıtımının sürdürülmesi ve yardımların farklı başlıklarda da devam etmesi için vatandaşlarımızdan destek bekleyen dernek, bombardımanlara ve sahada yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen masum Filistinlileri yalnız bırakmıyor.