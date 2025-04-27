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Giriş Tarihi: 27.4.2025 12:52 Son Güncelleme: 27.4.2025 12:56

Çarpıp kaçtı! Biri öldü, diğeri komada

Gaziantep'te yolda kalan araçlarına yakıt yüklerken arkadan gelen otomobilin çarptığı fabrika işçilerinden biri öldü, biri de ağır yaralandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Çarpıp kaçtı! Biri öldü, diğeri komada

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen olayda Emrah Dal ve iş arkadaşının kullandığı araçlarının yakıtı Burç kavşağı civarında bitti. Yakındaki petrol istasyonundan aldıkları yakıtı araçlarına aktaran Dal ve arkadaşına bu sırada arkadan gelen sürücüsünün kimliği ve plakası henüz bilinmeyen bir otomobil çarptı. Dal ve arkadaşı çarpmanın etkisiyle savrularak kanlar içinde yere düşerken sürücü kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Kazazedeleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Emrah Dal, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Dal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan diğer yaralının ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Emrah Dal'ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Kilis'in Kızılkent köyünde toprağa verilmek yakınlarına teslim edildi. Polis, olayda sonra kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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Çarpıp kaçtı! Biri öldü, diğeri komada
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