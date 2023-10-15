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Giriş Tarihi: 15.10.2023 13:51 Son Güncelleme: 15.10.2023 14:12

Çarşı ve mahalle bekçisi son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden çarşı ve mahalle Bekçisi Mehmet İlçi düzenlenen cenaze töreniyle uğurlandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Çarşı ve mahalle bekçisi son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde görevli olan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Mehmet İlçi, kanserle mücadele ettiği Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

İlçi için Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene; İlçi'nin ailesi, yakınları, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diğer polis memurları da katıldı.

Törende, İlçi'nin özgeçmişi okunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu, ardından dua okundu. Törenin ardından Mehmet İlçi'nin naaşı toprağa verilmek üzere Bozova'nın Kepirce köyüne gönderildi.

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Çarşı ve mahalle bekçisi son yolculuğuna uğurlandı
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