DARP EDİLİNCE MAHKEMEYE GİTTİ

Canan B. darp edildikten sonra kocasına karşı boşanma davası açtı. Kadın eşinin ağır kusurlu olduğunu belirterek maddi- manevi tazminat ve nafaka talebinde de bulundu. Buna karşılık Hasan B. de eşinin bilgisayarına casus yazılım yüklediğini, fiziksel şiddet uyguladığı olayda da karısının kendisine ağır hakaretler ettiğini belirterek ses kayıtlarını mahkemeye delil olarak sundu. Hasan B. eşinin hakaret ettiğini duyan üçüncü kişileri de tanık olarak mahkemede dinlettirdi.