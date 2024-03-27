Çatalca’da 12 ay turizm yaşanacak

AK Parti'den yeniden aday gösterilen Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, seçimle ilgili çalışmalarını ve yeni projelerini SABAH'a anlattı. Üner, 2019 yılında 38 projeyle yola çıktılarını, 147 projeyi tamamladıklarını söyledi. Yeni dönem için 60'ın üzerinde projeleri olduğunu belirten Mesut Üner, bunlardan bazılarını şöyle açıkladı:En önemli projemiz tarım ve turizm. Zaten projeyi iki T üzerinde kurduk. Neden tarım ve turizm? Çünkü Ormanlı, Evcik, Yalıköy ve Çilingoz olmak üzere dört sahilimiz var. Karadeniz kıyısına tam 42 kilometre kıyı şeridimiz var. Buralarda 12 ay turizm yaşanacak.Çatalca İstanbul'un tarım ve tahıl deposu. Çatalca'daki hemşehrilerimize mazot, gübre, ekipman, hayvancılık yapanlara besi yemi, ot ve saman gibi destekler vereceğiz. Çatalca'nın en büyük ihtiyacı çiftçimizin ürettiği buğdayın depolanması. Çatalca Belediyesi'nin ÇatBel diye bir şirketi var. ÇatBel nezdinde lisanslı bir depo yapacağız.Köylerimizdeki kadınların artık bizimle paydaş noktasına getirmek istiyoruz. Evinde turşusunu, tarhanasını, eriştesini biriktiren kişilerden alım yapacağız.Çilingoz'a havuz oteli kuracağız. İçine iki tane yüzme havuzu yapacağız.