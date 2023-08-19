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Giriş Tarihi: 19.8.2023

Çatalca’da sünnet sevinci

Çatalca’da sünnet sevinci
Çatalcalı 200 çocuk, erkekliğe ilk adımı Çatalca Belediyesi'nce düzenlenen toplu sünnet şöleninde attı. Bando takımının müzikleriyle gerçekleşen kortej geçişine, çizgi film kahramanları ve palyaçolar renk kattı. Binlerce vatandaşla birlikte, Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ile Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner de korteje katıldı. Her çocuğa sünnet kıyafetleri ve hediyeleri ilçe belediyesi tarafından alındı. Çocuklar çevredeki özel hastanelere tek tek götürülerek sünnet ettirildi. Kortej sonrasında Çatalca Millet Bahçesi Sanat Sahnesi'nde ''Rumeli Ekrem'' sahne aldı. Yediden yetmişe herkes Rumeli ezgileri ve Roman havaları ile oynayıp doyasıya eğlendi.

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Çatalca’da sünnet sevinci
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