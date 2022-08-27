Çatalhöyük dünyada önemli bir marka olacak

Konya'nın son dönemde yapılan çalışmalarla bir turizm şehri olma yolunda hızla ilerlediğine dikkat çeken Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya'ya gelen birçok insan Hz. Mevlana'yı ziyarete geliyor ama bir grup turist için Çatalhöyük çok önemli bir merkez. Özellikle arkeolojik kazılarla ilgili dünyada bir turizm potansiyeli var. Çatalhöyük'ün de bu manada sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önemli markalarından biri olması için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.Çatalhöyük'te ziyaretçilerin hem bilgilendirileceği hem de karşılanacağı bir alan yapmak adına yola çıktıklarını kaydeden Başkan Altay şöyle devam etti: "Burada yaklaşık 28 bin metrekarelik bir kamulaştırma gerçekleştirildi. 4 bin metrekare kapalı alana sahip ve kamu eliyle yapılan Türkiye'deki en büyük ahşap binada bulunuyoruz. Buradaki imalatın tamamı ahşap. Aslında temel hedef Çatalhöyük ile yarışmayan bir bina yapmak. Onun için çevreye duyarlı, doğal malzemelerle bir bina yapmak için yola çıktık. Burada Çatalhöyük'le ilgili temel bilgiler alabileceğiniz, geçici sergilerle Çatalhöyük ve haricinde Türkiye'nin ve Konya'nın turizm potansiyeliyle ilgili programlar yapabileceğimiz bir sergi alanı yapıyoruz. Gelen misafirlerimize Konya'nın misafirperverliğine yakışır bir kafeterya ve diğer ihtiyaçların giderilebileceği bir alan; ayrıca 24 metre yüksekliğindeki ahşap kulesiyle de kuleye çıktığınızda Çatalhöyük'ün tepelerini görebileceğiniz hem de Konya'nın o eşsiz coğrafyasını temaşa edebileceğiniz bir alan oluşturuyoruz."Çatalhöyük bölgesinde balon uçuşuyla ilgili de bir deneme yaptıklarını aktaran Başkan Altay, "Şu anda tam istediğimiz verime ulaşmasa da en azından buradaki süreci takip etmek adına sabahleyin belli saatlerde balonla ilgili de bir çalışma yürütülüyor. Gelen ziyaretçilerimize başka bir deneyim yaşatmak adına bu çalışmayı da yürütüyoruz. Temel amacımız Konya'nın turizmden aldığı payı ve Konya'daki gelir seviyesini artırmak. Çünkü turizm önemli ekonomik bir döngü oluşturuyor. Bu sadece restoranlar, turizm işletmeleri için değil, şehrin tamamı için bir ekosistem oluşturuyor. İslami Dayanışma Oyunları'nda gördünüz şehirdeki hareketliliği. Yaz sezonuyla birlikte Hz. Mevlana Türbesi'ni ziyaret eden çok sayıda insanın şehrimize oluşturduğu bir katkı var ve Konya'ya gelenlerin burasıyla ilgili algılarının ne kadar yükseldiğine de şahitlik ediyoruz. Çünkü Konya, Türkiye'nin en planlı, en temiz, en sakin, en huzurlu büyükşehri. Bu manada gelen ziyaretçilerimiz Konya'nın temizliğine, Konya'nın düzenine, Konya'nın intizamına, Konya'nın turizm potansiyeline aslında tabiri caizse âşık olarak ayrılıyor ve hepsi birer turizm elçisine dönüşüyor. Onun için buraya ne kadar çok insan getirebilirsek Konya'mız için o kadar faydalı olur. Çatalhöyük'ün de bu manada önemli merkezlerimizden biri olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.Hep birlikte Konya'yı sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden biri yapmak istediklerini kaydeden Başkan Altay, "Bunu başarabileceğimize de inanıyorum. Konya olarak çok iyi bir ivme yakaladık. Bugün Çatalhöyük'teyiz ama özellikle merkezde de önemli çalışmalarımız var. Alt yapıyı tamamladığımızda Konya, gelen ziyaretçiler için sadece bir günlük ziyaret alanı değil, birkaç gün kalınabilecek bir destinasyona dönüşecek. Konya'yı sadece merkezden ibaret düşünmemek lazım. Konya'nın birçok değeri var. Derebucak'ta yeni çalışmalar yapıyoruz. Beyşehir İçerişehir'de önemli bir çalışma yapıyoruz. Akşehir, Ereğli, Halkapınar, Karapınar Meke Gölü ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Yani hedefimiz Konya'da turizm potansiyeli olan her bölgeyi tekrar açığa çıkarmak, tekrar turizmin merkezi haline getirmek. Bunun için gece gündüz demeden gayret ediyoruz" dedi. Başkan Altay, Çatalhöyük'teki çalışmada MEVKA desteği aldıklarını da hatırlatarak verdikleri destekten dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür etti.