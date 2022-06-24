Çatalhöyük Nerede? Çatalhöyük Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

İnsanlık tarihinin yerleşik hayata geçmesi ve tarım ile uğraştığının kanıtları bulunan Çatalhöyük antik kenti 18 neolitik yerleşim katmanından oluştuğu bilinmektedir. İnsanlık tarihinin önemli bir zaman dilimini işaret eden ve aydınlatan Çatalhöyük'e nasıl gidilir ve Çatalhöyük nereye bağlıdır beraber bakalım.

Çatalhöyük Nerede?

2012 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Çatalhöyük Konya ilimizin Çumra ilçesi sınırları içinde yer alır. Yaklaşık olarak Çumra'nın 10 kilometre doğusunda kalan Çatalhöyük farklı yüksekliklerdeki tepelerin birleşimi ile oluşan bir antik kenttir. Orta Anadolu'nun 9 bin yıl önce yerleşim yer olduğunun en büyük kanıtlarından biri olan tarihi bir yerleşim yeridir.

Çatalhöyük Nereye Bağlı?

Çatalhöyük Antik kenti nerededir sorusunun cevabına geçecek olursak, Çatalhöyük İç Anadolu bölgemizin en büyük yüzölçümüne sahip ili olan Konya ilimize bağlı bir antik yerleşim yeridir.

Çatalhöyük'e Nasıl Gidilir?

Bir antik kent olan Çatalhöyük'e ulaşım Konya ya da Çumra ilçesi aracılığı ile mümkün olmaktadır. Konya'dan yaklaşık 50 km, Çumra'dan ise 13 km uzaklıkta olan Çatalhöyük'e ziyaret kişisel otomobiller, tur araçları ya da Çumra ilçesinden kalkan minibüsler ile sağlanmaktadır.