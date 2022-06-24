Haberler Yaşam Haberleri Çatalhöyük Nerede? Çatalhöyük Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?
Giriş Tarihi: 24.6.2022 14:46 Son Güncelleme: 24.6.2022 14:46

Çatalhöyük Nerede? Çatalhöyük Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Çatalhöyük Nerede? Çatalhöyük Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Ülkemizin konumu dolayısıyla çeşitli medeniyetlerin kalıntılarına rastlamak mümkündür. Özellikle ilk çağ medeniyetlerinin kalıntıları ile beraber insanlık tarihinde aydınlatıcı yerleşim yerlerinin ülkemizde açığa çıktığı bilinmektedir. Çatalhöyük antik kenti de ülkemiz için oldukça önemli ilk çağ yerleşim kalıntılarından biridir. Tüm dünya tarafından bilinen Çatalhöyük antik kendi nerededir? Yapılan kazılar ve araştırmalar ile insanlık tarihine büyük ışık tutan Çatalhöyük’e nasıl gidilir? Çatalhöyük hem bizim ülkemiz hem de tüm dünya için tarihi açıdan büyük önem taşır. Siz de Çatalhöyük ziyareti yapmak istiyor ve Çatalhöyük nereye bağlı ya da Çatalhöyük nerede diye merak ediyorsanız bu yazımız tam size göre.

İnsanlık tarihinin yerleşik hayata geçmesi ve tarım ile uğraştığının kanıtları bulunan Çatalhöyük antik kenti 18 neolitik yerleşim katmanından oluştuğu bilinmektedir. İnsanlık tarihinin önemli bir zaman dilimini işaret eden ve aydınlatan Çatalhöyük'e nasıl gidilir ve Çatalhöyük nereye bağlıdır beraber bakalım.

Çatalhöyük Nerede?

2012 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Çatalhöyük Konya ilimizin Çumra ilçesi sınırları içinde yer alır. Yaklaşık olarak Çumra'nın 10 kilometre doğusunda kalan Çatalhöyük farklı yüksekliklerdeki tepelerin birleşimi ile oluşan bir antik kenttir. Orta Anadolu'nun 9 bin yıl önce yerleşim yer olduğunun en büyük kanıtlarından biri olan tarihi bir yerleşim yeridir.

Çatalhöyük Nereye Bağlı?

Çatalhöyük Antik kenti nerededir sorusunun cevabına geçecek olursak, Çatalhöyük İç Anadolu bölgemizin en büyük yüzölçümüne sahip ili olan Konya ilimize bağlı bir antik yerleşim yeridir.

Çatalhöyük'e Nasıl Gidilir?

Bir antik kent olan Çatalhöyük'e ulaşım Konya ya da Çumra ilçesi aracılığı ile mümkün olmaktadır. Konya'dan yaklaşık 50 km, Çumra'dan ise 13 km uzaklıkta olan Çatalhöyük'e ziyaret kişisel otomobiller, tur araçları ya da Çumra ilçesinden kalkan minibüsler ile sağlanmaktadır.

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Çatalhöyük Nerede? Çatalhöyük Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?
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