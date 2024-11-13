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Giriş Tarihi: 13.11.2024 21:46 Son Güncelleme: 13.11.2024 22:19

Çatıdan düşen elektrik ustası hayatını kaybetti

Kırşehir'de mandıranın çatısından düşen elektrik ustası hayatını kaybetti.

CANSU KILINÇ CANSU KILINÇ
Çatıdan düşen elektrik ustası hayatını kaybetti

Kırşehir'in Tepesidelik köyündeki bir mandıranın çatısına elektrik tesisatı çekmek için çıkan ve dengesini kaybederek çatıdan düşen elektrik ustası Serkan T. (43) ağır yaralandı. Yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağıya düşen Serkan T. (43) olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ağır yaralı bir şekilde Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'e kaldırıldı.

Elektrik ustası Sekan T. yapılan tüm müdahalelere rağmen 15 günlük yoğun bakım mücadelesini kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Çatıdan düşen elektrik ustası hayatını kaybetti
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