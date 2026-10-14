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Giriş Tarihi: 14.10.2026 13:41

Çatılarda film gibi kaçış! Dronlu operasyonla yakalandı

Kadıköy’de hırsızlık suçundan aranan 48 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerinin teslim ol çağrısına uymayarak çatılara çıktı. Bitişik teraslar arasında geçiş yapıp izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, dron destekli operasyonla yakalandı. O anlar dron kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çatılarda film gibi kaçış! Dronlu operasyonla yakalandı
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İstanbul Kadıköy'de hırsızlık suçundan aranan 48 yaşındaki C.S., polis ekiplerinin dron destekli operasyonuyla yakalandı. Teslim ol çağrılarına uymayan şüpheli, kaçmak için binaların çatısına çıktı.

ÇATILARDA İZİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında 13 Ekim'de hırsızlık suçundan aranan C.S.'nin yakalanması için operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin teslim olması yönündeki ikazlarına uymayan şüpheli, ikametin çatısına çıkarak kaçmaya başladı. Çatı üzerinde ilerleyen C.S., bitişik adreslerin terasları arasında geçiş yaparak izini kaybettirmeye çalıştı.

DRON VE SAHA EKİPLERİNDEN KOORDİNELİ TAKİP

Kaçış girişimi üzerine saha ekipleri ile dron ekibi koordineli çalışma yürüttü. Teknolojik imkânlarla anbean takip edilen şüpheli, ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi planlanan C.S. hakkındaki soruşturma sürüyor.

#İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #KADIKÖY #İSTANBUL KADIKÖY
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Çatılarda film gibi kaçış! Dronlu operasyonla yakalandı
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