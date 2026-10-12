Çay bahçeleri gençleşecek

Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 6. Rize Gastronomi Günleri kapsamında gazetecilere değerlendirmede bulundu. Bölgede 60-100 yaş aralığına sahip çaylıklar bulunduğunu ve bunların değişimi için çalışmalara başladıklarını anlatırken, Hayrat Fidanlığı'nda bulunan Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde her bölgeden çay fidanları yetiştirildiğini kaydetti. Alim, "Bahçelerin en erken dönüşümünün 20-25 yılda tamamlanması öngörülüyor. Üretici için bir finansman bulunması gerekiyor. Üreticiyi bahçeden çıkarmamak için söktürülen yerin maddi kaybının 2-4 yıl üreticiye verilmesi gerekiyor ki üretici bahçeden çıktıktan sonra 'bir daha girmiyorum' demesin. Dönüşüm gerçekleştiğinde çay verimi artacaktır" diye konuştu.

100 ÜLKEYE İHRACAT

Çaykur'un bünyesinde 80 marka olduğunu söyleyen Alim, "100'ün üzerinde ülkeye çay ihracatımız var. Avrupa'nın tamamına çayımız gidiyor. Çaykur olarak 4-5 bin tonluk bir ihracatımız var. Genel olarak 25 milyon dolarlık bir ihracat var. O da 7-8 bin ton ihracat anlamına geliyor. Yıl sonunda ihracat 10 bin tonu bulur" dedi. Üretici sayısının 200 bin olduğunu ifade eden Alim, yaş ortalamasının yüksek olduğunu belirterek "Bizim babaannelerimiz kızardı küçükken 'çaya girmeyin kıracaksınız' diye, şimdi çocukları biz bahçeye sokmak için bahçeye sadece 'girin bir bakın' diyorum. Kimse girmiyor" dedi.

ÇAY TÜKETİMİNDE İLK SIRADAYIZ

Türkiye'de 280-300 bin ton kuru çay tüketimi olduğunu belirten Alim, "Kişi başı çay tüketiminde dünyada ilk sıradayız. Tüketimimizle üretimimiz aynı seviyede gidiyor. O yüzden şu an ilave çay bahçeleri açılmasına gerek yok. Mevcutlar dönüştürülecek" dedi. Alim, Çaykur'un stoklarında 30 milyar değerinde 100 bin ton çay bulunduğunu ifade etti. . Çayı çok tüketmenin zararlı olduğuna ilişkin yanlış bir algı olduğunu belirten Alim, "Ben günde 40-50 bardak siyah çay içiyorum. Sabah akşam da birer bardak yeşil çay içiyorum" diye konuştu.