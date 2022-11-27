Çay getirmeyi unuttu diye silahla vuruldu

Bursa'daki tarihi Kapalı Çarşı'da çay ocağında çalışan İsmail G. ile çay isteyen bir şahıs arasında tartışma çıktı. İsmail G., çay isteyen şahsa çay vermeyi unuttuğunu söyleyince tartışma büyüdü. Yaşanan tartışmanın ardından şahsın olay yerinden ayrılmasından 1 saat sonra kimliği belirsiz 2 kişi tabancayla gelerek çaycı İsmail G.'yi tehdit ederek silah doğrultu. Şahısların üzerine koşan İsmail G. arbede sırasında karnından vuruldu. Zanlılar ise havaya birkaç el daha ateş ederek kaçtı. Çevredeki esnafın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde kanlar içerisinde kalan İsmail G.'yi ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İsmail G.'nin ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.