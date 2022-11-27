Haberler Yaşam Haberleri Çay getirmeyi unuttu diye silahla vuruldu
Giriş Tarihi: 27.11.2022

Çay getirmeyi unuttu diye silahla vuruldu

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Çay getirmeyi unuttu diye silahla vuruldu
Bursa'daki tarihi Kapalı Çarşı'da çay ocağında çalışan İsmail G. ile çay isteyen bir şahıs arasında tartışma çıktı. İsmail G., çay isteyen şahsa çay vermeyi unuttuğunu söyleyince tartışma büyüdü. Yaşanan tartışmanın ardından şahsın olay yerinden ayrılmasından 1 saat sonra kimliği belirsiz 2 kişi tabancayla gelerek çaycı İsmail G.'yi tehdit ederek silah doğrultu. Şahısların üzerine koşan İsmail G. arbede sırasında karnından vuruldu. Zanlılar ise havaya birkaç el daha ateş ederek kaçtı. Çevredeki esnafın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde kanlar içerisinde kalan İsmail G.'yi ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İsmail G.'nin ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kıtalar arası göreve çıkacak! LHD Anadolu'dan heyecanlandıran görüntüler
Son dakika: 22 PKK/YPG'li terörist etkisiz! 'Nerede olurlarsa olsunlar hesap sorulacak'
SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu 'Sahte Doktor' ile ilgili açıklama geldi! Hastaneye bu şekilde girmiş! Hiç reçete yazmamış
Herkes çifte vatandaş olacak
SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro şartları netleşti! 'Sözleşmeli memura kadro ne zaman' sorusu yanıt buldu!
Nevşin Mengü'den Bakan Varank'a 'Soruları çalarak ODTÜ'ye girdi' iftirası! Aldığı yanıt sonrası kıvırdı, sosyal medyada tepki yağdı
Kırmızı dosya açıldı! Bakan Soylu tek tek anlattı: 74 belediyeye 88 terör soruşturması
Mardin’de katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı!
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: İki büyük diplomatik zafere imza attık
İmar affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2022 yeni imar affı nedir, yasa teklifi kimleri kapsıyor, bu yıl gelecek mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Çay getirmeyi unuttu diye silahla vuruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA