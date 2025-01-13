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Giriş Tarihi: 14.1.2025

Çay ömrü uzatıyor

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Çay ömrü uzatıyor
En sevilen içeceklerinden biri olan çayın sağlığa pek çok faydası var. Independet'te yer alan habere göre, bilim insanları siyah çayın antioksidan maddeler içermesi sayesinde çeşitli hastalıkların önüne geçebileceğini söylüyor. Siyah çaydaki polifenol adlı bileşiklerin, iyi bakterilerin çoğalmasını ve zararlı olanların azalmasını sağlayarak bağırsağın sağlıklı kalmasına katkı sunduğu tahmin ediliyor. Diyetisyen Jennie Norton, siyah ve yeşil çaydaki L-theanine adlı amino asit ve kafeinin, dikkati toplamaya yardım ettiğini söylüyor.
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Çay ömrü uzatıyor
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