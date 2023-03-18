Çay satarak depremzedeler için yardım toplayan Boşnak çocuğa anlamlı jest

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da teşekkür ettiği ve hem Türk hem de Bosna kamuoyunun takdirini toplayan Mehanoviç'e burs sertifikasını Saraybosna Eğitim Geliştirme Vakfı (SEDEF) Başkanı Hasan Topaloğlu takdim etti.

Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Kendisi küçük ama yüreği büyük olan Benjamin'i vakıf olarak üniversitemizde ücretsiz, dilediği bölümde okutmak için kendisine sertifika verdik." İfadelerini kullandı.

Mehanoviç'in burstan üniversite çağına geldiği zaman yararlanacağını anımsatan Topaloğlu, "Böyle yürekli, merhametli çocukları ödüllendirmek istedik. Bunlar topluma örnek çocuklardır. Sayılarının çoğalmasını istediğimiz için bunları bir şekilde ödüllendirerek topluma rol model gençlik olarak sunmak istedik." dedi.

Mehanoviç ise tarif edilemez bir mutluluk yaşadığını belirterek, "Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yaptığım yardım herkesi mutlu etti. Tezgah başında geçirdiğim günleri saymadım. Benim için önemli olan yardım etmekti." diye konuştu.

İhtiyaç halinde yine yardım etmeye hazır olduğunu söyleyen Mehanoviç, çay satarak yaklaşık 3 bin KM (30 bin TL) topladığını aktardı. Baba Edin Mehanoviç de oğluna sunulan bu fırsatın kendileri için gurur verici olduğunu belirtti.

Mehanoviç'in çabası Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tarafından da takdir edilmiş, Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Haberlerde görmüşsünüzdür, Benjamin Mehanovic isimli 12 yaşında bir kardeşimiz, Saraybosna sokaklarında çay satarak yardım parası toplamış. Benjamin kardeşimizin gözlerinden öpüyorum." ifadelerine yer vermişti.

Üniversitenin depremzede öğrencileri de unutulmadı

İlk günden itibaren deprem bölgelerinde bulunan öğrenci ve mezunları ile irtibatını koparmayan üniversite ve vakıf temsilcileri, yarı yıl tatili nedeniyle deprem anında ailelerinin yanında bulunan 71 öğrenci için de çeşitli yardımlarda bulunacak. İlk olarak depremzede öğrencilerinin ve ailelerinin en acil ihtiyaçlarını karşılamak için hareket geçen SEDEF yetkilileri, bu kapsamda maddi destek, uçak biletlerinin satın alınması, farklı şehirlerde konaklama imkanı bulunması gibi adımlar attı. Akabinde öğrencilerin deprem bölgelerinden Saraybosna'ya dönüşleri sağlandıktan sonra depremzede öğrenciler Öğrenci ve Kariyer Merkezine taleplerini birer dilekçe ile bildirilirken, bu başvurular vakfın mütevelli heyeti tarafından değerlendirdi.

Başvurular kapsamında vakıf yönetimi öğrencilerin okul ve konaklama ücretlerinin karşılanmasından kendilerine yaşam destek bursu verilmesine kadar birçok yardımda bulunulması kararlaştırıldı.

Mütevelli heyeti ile bir araya gelen depremzede öğrencilere, ihtiyaç duymaları halinde her türlü her daim yanlarında olunacağı bir kez daha bildirildi.

SEDEF Başkanı Topaloğlu, aynı zamanda Bosna Hersek devlet televizyonu BHRT tarafından düzenlenen depremzedelere yardım kampanyasına da 20 bin KM (200 bin TL) maddi yardımda da bulunarak, IUS'un bu zor dönemde Türkiye'deki depremzedelerin yanında olduğunu vurguladı.