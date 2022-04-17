Çay üreticisine gübre yerine mermer tozu satmaya çalıştılar

Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu, Rize İl Temsilciliği aracılığıyla tonu 6 bin 900 TL'den satılmak üzere tam 5 TIR dolusu sözde gübreyi Rize'nin Ardeşen ilçesine gönderdi. Ucuza gübre almak için Ardeşen ilçesi girişinde toplanan vatandaşlar ucuz gübre için araçları ile uzun kuyruklar oluşturdu.







Gübre alan Rizeli bir kadın üretici, gübre olan çuvallardan birini herkesin önünde açtırdı. Vatandaşlar açılan çuvalda gübre yerine mermer tozu olduğunu fark etti. Bu durumla karşılaşan Ardeşen vatandaşları satıcılara tepki gösterdi. Sahte gübreler federasyon tarafından geri iade edildi.