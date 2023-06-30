Haberler Yaşam Haberleri Çaya giren 3 çocuk kayboldu: Birinin cansız bedenine ulaşıldı
Giriş Tarihi: 30.6.2023 04:44

Çaya giren 3 çocuk kayboldu: Birinin cansız bedenine ulaşıldı

Batman’da Sason Çayı'na girdikten sonra suda kaybolan 3 çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer iki çocuğun bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

İHA
Çaya giren 3 çocuk kayboldu: Birinin cansız bedenine ulaşıldı

Edinilen bilgiye göre Batman'ın Sason ilçesinde 3 çocuk gece saat 23.00 sularında Sason Çayı'na girdi. Yaşları 10 ile 15 arasında olan çocuklar girdikleri sudan çıkamayınca çocukların aileleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine dalgıçlar ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Girdikleri suda kaybolan 3 çocuktan biri olan 11 yaşındaki İsmail Algan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma, güvenlik korucuları, çok sayıda arama kurtarma ekibi Beytullah Çelik ve Kerem Şahin'in bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. 11 yaşındaki İsmail Algan'ın cesedi Sason Devlet hastanesi kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

17 yaşındaki genç öldürülmüştü! Fransa'da 3 Temmuz'a kadar sokağa çıkma yasağı
Terör örgütü PKK/YPG elebaşı böyle itiraf etti: Türkiye bizi son teknolojiyle vuruyor
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması skandalına çok sert tepki: Batılı kibir abideleri...
SON DAKİKA: Muğla Datça'da orman yangını! 3 saat sonra güzel haber!
"Türkiye süper güç" diyen Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic: Başkan Erdoğan'a minnettarız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Hayalimdeki aileye sahibim, şükürler olsun
‘Fakir şeytandır’
20 yıldır çadırda tek başına yaşıyor: ‘Huzuru çadırda buldum’
İzmir Büyükşehir köprü inşaatına başladı... Popüler tatil yerinde deniz kahverengiye döndü
ARKADAŞINA GÖNDER
Çaya giren 3 çocuk kayboldu: Birinin cansız bedenine ulaşıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA