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Giriş Tarihi: 12.9.2023 14:42 Son Güncelleme: 12.9.2023 15:05

Çaycuma’da trafik kazası: 1 ölü

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü. Kazada Semih Palaz isimli genç yaşamını yitirdi.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Çaycuma’da trafik kazası: 1 ölü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe Şenköy Köyü mevkiinde meydana geldi. Semih Palaz (25) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak yol kenarında bulunan ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönenen otomobil sürücüsü Semih Palaz olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk yaptığı müdahale sonrasında Semih Palaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kaza sonrası yapılan incelemenin ardından Semih Palaz'ın cenazesi Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan hayatını kaybeden Palaz'ın Çaycuma Belediyesi Seka Sosyal Tesislerinde garson olarak çalıştığı öğrenildi. Kazayla ilgili olarak jandarma soruşturma başlattı.

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Çaycuma’da trafik kazası: 1 ölü
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