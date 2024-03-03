Çaycuma’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu!

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarını önlemeye yönelik Zonguldak ve Çaycuma Başsavcılıkları ile koordineli bir şekilde Çaycuma'da operasyon düzenlendi. Operasyonlar neticesinde 14 şüpheli tespit edildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ölümcül etkiye sahip 79 gram uyuşturucu madde ve 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 14 şüpheliden 5'i hakkında Uyuşturucu Madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. 9 şahıs ise Uyuşturucu Madde Satmak suçundan gözaltına alındı.

4 ay süren soruşturma neticesinde mahkemeye çıkarılan 9 şahıstan M.B, O.K, M.Ç, M.U ve S.Ç isimli 5 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için uyuşturucu ve uyarıcı madde satan ve kullanan şahıslara yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.