Çayırova’da korkutan fabrika yangını

Korkutan yangın, Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki Cevahir Deri fabrikasında çıktı. Öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangında, dumanlar saniyeler içinde etrafa yayıldı. Yangın sırasında patlama seslerinin duyulduğu bilgisi alındı. Fabrikanın içinde çalışanların olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, bölgeye İstanbul itfaiyesi de dahil olmak üzere çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Fabrikada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki otluk alanlara da sıçradı. Alevlerin hızla yayılması sonucu, otluk alanlar da küle döndü.

Yangın bölgesinde itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına devam ederken, çok sayıda polis ve sağlık ekibi de kısa sürede olay yerine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasının ardından detaylı incelemelerin yapılması bekleniyor.