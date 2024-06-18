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Giriş Tarihi: 18.6.2024 14:48 Son Güncelleme: 18.6.2024 14:56

Çayırova'da korkutan fabrika yangını

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan Cevahir Deri fabrikasında öğle saatlerinde büyük bir yangın çıktı. Fabrikanın çatısından yükselen kara dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü. İşte yangına dair detaylar...

ABBAS ÇAKAR
Çayırova’da korkutan fabrika yangını

Korkutan yangın, Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki Cevahir Deri fabrikasında çıktı. Öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangında, dumanlar saniyeler içinde etrafa yayıldı. Yangın sırasında patlama seslerinin duyulduğu bilgisi alındı. Fabrikanın içinde çalışanların olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, bölgeye İstanbul itfaiyesi de dahil olmak üzere çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Fabrikada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki otluk alanlara da sıçradı. Alevlerin hızla yayılması sonucu, otluk alanlar da küle döndü.

Yangın bölgesinde itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına devam ederken, çok sayıda polis ve sağlık ekibi de kısa sürede olay yerine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasının ardından detaylı incelemelerin yapılması bekleniyor.

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Çayırova'da korkutan fabrika yangını
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