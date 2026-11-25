Sağlıklı beslenme denince aklınıza ilk olarak brokoli, ıspanak veya lahana mı geliyor? Bilim dünyası bu ezberi tamamen bozdu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), sebzeleri vitamin, mineral ve kalori dengesi bakımından inceleyerek dünyanın en yoğun besin değerine sahip sebzelerini listeledi.

İşte listede ilk 15'te yer alan sebzeler: