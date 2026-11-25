Sağlıklı beslenme denince aklınıza ilk olarak brokoli, ıspanak veya lahana mı geliyor? Bilim dünyası bu ezberi tamamen bozdu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), sebzeleri vitamin, mineral ve kalori dengesi bakımından inceleyerek dünyanın en yoğun besin değerine sahip sebzelerini listeledi.
İşte listede ilk 15'te yer alan sebzeler:
15. Kale – Skor: 49.07
13. Endivyen – Skor: 60.44
12. Hardal Yeşilliği – Skor: 61.39
11. Şalgam Yaprağı – Skor: 62.12
10. Karalahana – Skor: 62.49
9. Yedikule Marul – Skor: 63.48
8. Maydanoz – Skor: 65.5
7. Kıvırcık Marul – Skor: 70.7
6. Radika / Hindiba – Skor: 73.36
5. Ispanak – Skor: 86.4
4. Pancar Yaprağı – Skor: 87.0
3. Pazı – Skor: 89.27
2. Çin Lahanası – Skor: 91.99
1. Su Teresi – Skor: 100.00
Araştırma sonuçlarına göre su teresi, kalori başına sunduğu besin değeriyle rakiplerini geride bırakarak 100 tam puan alan tek sebze oldu.
Genelde akarsu kenarlarında kendiliğinden yetişen ve çoğu zaman yabani ot muamelesi gören bu bitki, aslında doğanın sunduğu en güçlü multivitamin deposu!
Uzmanların radarına giren su teresinin vücut üzerindeki etkileri saymakla bitmiyor:
Doğal su kaynaklarının çevresinde yetiştiği için su teresinin tüketiminde en kritik nokta temizlik.
Uzmanlar, bitkinin içindeki vitaminlerin ölmemesi için çiğ tüketilmesini öneriyor. Ancak kimyasal kalıntılardan ve kirden arındırmak için sirkeli suda iyice bekletilmesi şart.
Eğer su teresi bulmakta zorlanıyorsanız, listenin bir diğer güçlü adayı ise semizotu.
Tıpkı su teresi gibi doğada kendiliğinden yetişen semizotu, bitkisel kaynaklar arasında en yüksek Omega-3 oranına sahip olmasıyla biliniyor.