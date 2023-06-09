Cehennem sıcakları geliyor

El Nino olarak bilinen ve gezegenin 1-2 yıllığına ısınmasına yol açan hava olayı, Pasifik Okyanusu'nda başladı. Bilim insanları, El Nino nedeniyle önümüzdeki yıl sıcaklık rekoru kırılmasını bekliyor. Uzmanlar, küresel ısınmayı 1.5 dereceyle sınırlandırma hedefinin de 2024'te El Nino etkisiyle aşılabileceğinden endişeli. El Nino nedeniyle Avustralya'da kuraklık, ABD'nin güneyinde daha yoğun yağmur, Hindistan'da ise muson yağmurlarında azalış ihtimali öne çıkıyor. Bu iklim olayı genellikle Afrika'daki kuraklığı da artırıyor. İngiltere Meteoroloji Ofisi Uzun Vadeli Tahminler Müdürü Adam Scaife, "El Nino güçleniyor. Birkaç aydır geleceğinin işaretlerini görüyorduk. Bu yılın sonunda etkisinin zirveye ulaşacağını düşünüyoruz.Bu nedenle 2024'ün küresel sıcaklık rekorunu kırması olası" dedi. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden Michelle L'Heureux, "El Nino'nun geçici bir süreliğine bizi taşıyacağı sıcaklıklar, birkaç yıl sonranın normal sıcaklıkları olacak. El Nino, 5-10 yıl sonra nasıl bir dünyada yaşayacağımızı görmemizi sağlayacak bir zaman makinesi gibi" diye konuştu. Okyanus suyundaki ısınmanın 2 dereceyi aşarak "Süper El Nino" kategorisine girme ihtimali ise yüzde 25. 1997-98'deki güçlü El Nino, 5 trilyon dolarlık hasara yol açmış, 23 bin kişi de fırtına ve sellerde hayatını kaybetmişti. Küresel iklimde en büyük değişimi yaratan hava olayı olarak bilinen El Nino'nun üç aşaması bulunuyor: Sıcak, soğuk ve etkisiz. 2-7 yıl arası bir sürede tekrarlayan sıcak evrede, Güney Amerika sahillerinde yüzey suyu ısınıyor ve daha sonra okyanusa yayılarak atmosfere büyük miktarda ısı katıyor.