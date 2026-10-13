Çek dolandırıcılığı soruşturmasında ikinci dalga! 31,5 milyon liralık suç geliri, 12,6 milyon liralık malvarlığı… 9 şüpheliye adli işlem

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 2019 yılında gerçekleştirilen çek dolandırıcılığı operasyonuna ilişkin soruşturma genişletildi. Soruşturmanın ikinci dalgasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda mali incelemeler yapıldı. İncelemeler sonucunda, çek dolandırıcılığı yoluyla elde edilen suç gelirlerinin farklı banka hesapları üzerinden aktarıldığı ve bu gelirlerle eş, kardeş, anne ve diğer üçüncü kişiler adına malvarlığı değerleri edinildiği değerlendirildi. Bu işlemlerle suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik eylemlerde bulundukları değerlendirilen 11 yeni şüpheli tespit edildi.

31,5 MİLYON LİRALIK SUÇ GELİRİ, 12,6 MİLYON LİRALIK MALVARLIĞI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde yaklaşık 31,5 milyon lira tutarında suç geliri belirlendi. Ayrıca bu gelirlerin aklanmasına konu olduğu değerlendirilen malvarlığı değerlerinin toplam tutarının 12,6 milyon lira olduğu tespit edildi.

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Elde edilen bulgular doğrultusunda, Ankara merkezli olmak üzere farklı illerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 9 şüpheli hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan adli işlem başlatıldı. Soruşturmanın suç gelirlerinin kaynağının, bu gelirlerle bağlantılı malvarlığı hareketlerinin ve ilgili kişilerin tespit edilmesi amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.