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Giriş Tarihi: 7.4.2025 21:03

Çekici kasasında tehlikeli yolculuk: O görüntüler sosyal medyada tepki çekti!

Tekirdağ'da meydana gelen olayda bir çekicinin arka kasasında yolculuk yapan çocuğun görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Görüntüler ihbar sayılırken, sürücüye idari para cezası uygulandı. Öte yandan küçük çocuğun güvenlik önlemi olmadan seyahat etmesi yürekleri ağza getirdi.

İHA
Çekici kasasında tehlikeli yolculuk: O görüntüler sosyal medyada tepki çekti!

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde üzerinde bir çekicinin arka kasasında yolculuk yapan çocuğun görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Görüntüler üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda aracın sürücüsünün Y.D. olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, sürücüye "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak" ile "araç dışına yolcu bindirmek" maddelerinden toplam 9 bin 456 Tl idari para cezası uyguladı. Görüntülerde küçük çocuğun hiçbir güvenlik önlemi olmaksızın çekici kasasında yolculuk etmesi yürekleri de ağza getirdi.

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Çekici kasasında tehlikeli yolculuk: O görüntüler sosyal medyada tepki çekti!
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